После ДТП на трассе Брянск-Новозыбков загорелся грузовик

СЕГОДНЯ 18:22 2019-04-18T18:22:30+03:00

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После ДТП на трассе Брянск-Новозыбков загорелась фура. Информация о пожаре поступила на пульт оперативного дежурного МЧС в 16.42 в четверг, 18 апреля. Автоавария случилась в Выгоничском районе на 34-м километре автодороги. После ДТП загорелся грузовик.

На место выехали две автоцистерны. Оказалось, что горит кабина автомобиля. Огонь потушили за 15 минут, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области. Во время пожара никто не пострадал.

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ИСТОЧНИК KP.RU