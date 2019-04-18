2019-04-18T18:22:30+03:00
Происшествия

После ДТП на трассе Брянск-Новозыбков загорелся грузовик

Пожар потушили через 15 минут
Марина АНТОНОВА
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Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области.Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области.
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После ДТП на трассе Брянск-Новозыбков загорелась фура. Информация о пожаре поступила на пульт оперативного дежурного МЧС в 16.42 в четверг, 18 апреля. Автоавария случилась в Выгоничском районе на 34-м километре автодороги. После ДТП загорелся грузовик.

На место выехали две автоцистерны. Оказалось, что горит кабина автомобиля. Огонь потушили за 15 минут, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области. Во время пожара никто не пострадал.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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