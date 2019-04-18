2019-04-18T18:11:33+03:00
Общество

В повестке апрельского заседания около 20 вопросов

На Малом Совете депутаты определили повестку и назначили дату следующего заседания Брянского горсовета
Елена ВАСИЛЬЕВА
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Фото: Пресс-служба Брянского городского Совета народных депутатов.Фото: Пресс-служба Брянского городского Совета народных депутатов.
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В работе Малого Совета приняли участие Главный федеральный инспектор по Брянской области Андрей Дьячук, прокурор города Брянска Сергей Котов, начальник УМВД России по городу Брянску Игорь Сударев. Провёл заседание Глава города Брянска Александр Хлиманков.

Депутаты обсудили важные для развития Брянска вопросы городского хозяйства. Начальнику МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства» города Брянска Галине Сафоновой депутаты задали вопросы о качестве и сезонности проведения работ по укладке асфальта на брянских дорогах. Обсуждался и был внесён в повестку апрельского заседания вопрос о финансово-хозяйственной деятельности МУП «Брянское троллейбусное управление» и перспективах его развития. Директор МУП «Брянский городской водоканал» Олег Боровиков доложил депутатам о состоянии водоотводных и канализационных сетей. Обсуждались планы ремонта городских коллекторов в этом и следующих годах.

В повестку заседания внесены вопросы о награждении жителей Почётными грамотами, знаками и медалями, учреждёнными в Брянске. Будут обсуждаться кандидатуры руководителей муниципальных предприятий для утверждения их в должностях. Планируется рассмотреть вопросы об увековечении памяти наших земляков. Будут вноситься изменения в бюджет города и нормативные акты.

Заседание Брянского горсовета назначено на 24 апреля. Оно пройдёт в 10.00 в кабинете №7 Брянской городской администрации.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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