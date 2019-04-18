2019-04-18T18:07:08+03:00
Общество

В Брянске маршрутчика оштрафовали за проезд на красный сигнал светофора

Нарушителя нашли по публикации в интернете
Мария Дедкова
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Владельца маршрутки оштрафовали на тысячу рублей. Фото: ОГИБДД по городу БрянскуВладельца маршрутки оштрафовали на тысячу рублей. Фото: ОГИБДД по городу Брянску
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В Брянске водителя маршрутки №76 оштрафовали по записи, которую опубликовали в интернете.

16 апреля водитель ГАЗели в районе дома № 100 на улице Почтовой проехал на красный сигнал светофора, рассказывают в ОГИБДД по городу Брянску. Городская Госавтоинспекция провела проверку. Информация подтвердилась.

Владельца маршрутки оштрафовали на тысячу рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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