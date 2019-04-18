Брянец рассказал, что случайно спалил полтора миллиона рублей в диване
Житель деревни Юрасово, что в Карачевском районе, рассказал, что случайно спалил полтора миллиона рублей. Как удалось узнать «Комсомольской правде» в Брянске» в региональном отделении Банка России, деньги они с супругой собирали на квартиру.
Мужчина обратился в отделение банка, чтобы вернуть сгоревшие деньги. Он толком не смог пояснить, что случилось. Справки же о пожаре у него не было.
Позже выяснилось, что семья хранила сбережения в металлическом чайнике. Жена спрятала его в диван. Но об этом не знал муж. И однажды решил спалить диван и другие старые вещи.
Позже брянцу понадобились деньги на ремонт машины. Он сказал об этом супруге.
- Возьми в диване, - сказала она.
- В каком диване?!
Мужчина бросился на пепелище. Он раскопал чайник, который остался цел. Но деньги внутри сгорели. Купюры достоинством в 1000 и 500 рублей склеились друг с другом по металлической ленте. Разбирать их пришлось банкирам около 10 дней. Восстановить удалось только 117,5 тысячи рублей, так как никакой справки о наличии денег у брянца не было.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU