Брянский лицей №1 стал первым в рейтинге школ ЦФО
Брянский лицей №1 имени Александра Пушкина стал первым в двадцатке лучших школ ЦФО. Рейтинг составило агенство РАЭКС-Аналитика на основе количества поступивших в ведущие вузы страны.
В целом по стране по такому же показателю лицей оказался на 43 строчке из 300.
Напомним, лицей №1 считается одним из лучших учебных заведений Брянской области. Он каждый год попадает в рейтинги лучший учебных заведений России.
К слову, на базе лицея откроют центр для работы с одаренными детьми. Здесь будут учиться самые талантливые дети со всего региона.
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ИСТОЧНИК KP.RU