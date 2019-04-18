Брянский лицей №1 стал первым в рейтинге школ ЦФО

СЕГОДНЯ 17:26 2019-04-18T17:40:40+03:00

К слову, на базе лицея откроют центр для работы с одаренными детьми. Здесь будут учиться самые талантливые дети со всего региона. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

Образовательные учреждения оценивали по количеству поступивших в ведущие вузы страны

Изменить размер текста: A A

Брянский лицей №1 имени Александра Пушкина стал первым в двадцатке лучших школ ЦФО. Рейтинг составило агенство РАЭКС-Аналитика на основе количества поступивших в ведущие вузы страны.

В целом по стране по такому же показателю лицей оказался на 43 строчке из 300.

Напомним, лицей №1 считается одним из лучших учебных заведений Брянской области. Он каждый год попадает в рейтинги лучший учебных заведений России.

К слову, на базе лицея откроют центр для работы с одаренными детьми. Здесь будут учиться самые талантливые дети со всего региона.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU