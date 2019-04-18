В Клетнянском районе в ряды юнармейцев вступили 133 школьника
Всего на Брянщине в движении участвует 12 тысяч человек
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В Клетне 133 школьников стали участниками движения «Юнармия». Торжественная церемония посвящения прошла у памятника воинам-освободителям 3-й и 50-й армий, сообщает департамент внутренней политики Брянской области.
Ребята принесли клятву юнармейцев и получили значки.
К слову, всего юнармейцев на Брянщине насчитали порядка двенадцати тысяч человек.
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ИСТОЧНИК KP.RU