На железной дороге в Брянской области отменят остановки «по требованию»
На железной дороге в Брянской области с пятницы, 19 апреля, отменят остановки «по требованию». Теперь электрички и пригородные поезда будут останавливаться на всех станциях и остановочных пунктах, не зависимо от заявок пассажиров. Связываться с локомотивной бригадой не нужно, сообщают в Службе корпоративных коммуникаций брянского филиала МЖД.
Изменения коснутся остановок на участках в Брянской области:
- Орел – Брянск-Орловский;
- Сухиничи-Главные – Брянск-Орловский;
- Фаянсовая – Брянск-Орловский;
- Жуковка – Брянск-Орловский;
- Рославль-1 – Жуковка;
- Брянск-Орловский – Унеча;
- Унеча – Новозыбков;
- Брянск-Орловский – Суземка;
- Брянск-Орловский – Комаричи;
- Дятьково – Брянск-Орловский;
- Фаянсовая – Дятьково;
- Сещинская – Жуковка.
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ИСТОЧНИК KP.RU