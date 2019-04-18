На железной дороге в Брянской области отменят остановки «по требованию»

СЕГОДНЯ 16:29 2019-04-18T16:29:26+03:00

Электрички будут останавливаться на всех станциях

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На железной дороге в Брянской области с пятницы, 19 апреля, отменят остановки «по требованию». Теперь электрички и пригородные поезда будут останавливаться на всех станциях и остановочных пунктах, не зависимо от заявок пассажиров. Связываться с локомотивной бригадой не нужно, сообщают в Службе корпоративных коммуникаций брянского филиала МЖД.

Изменения коснутся остановок на участках в Брянской области:

- Орел – Брянск-Орловский;

- Сухиничи-Главные – Брянск-Орловский;

- Фаянсовая – Брянск-Орловский;

- Жуковка – Брянск-Орловский;

- Рославль-1 – Жуковка;

- Брянск-Орловский – Унеча;

- Унеча – Новозыбков;

- Брянск-Орловский – Суземка;

- Брянск-Орловский – Комаричи;

- Дятьково – Брянск-Орловский;

- Фаянсовая – Дятьково;

- Сещинская – Жуковка.

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ИСТОЧНИК KP.RU