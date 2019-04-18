2019-04-18T16:18:39+03:00
Политика

Брянские либерал-демократы соберутся на конференцию

Игорь ЗАЙЦЕВ
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БРО ЛДПР приглашает на конференцию 20 апреля в 12 часов.БРО ЛДПР приглашает на конференцию 20 апреля в 12 часов.
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Очередная отчетно-выборная конференция регионального отделения ЛДПР пройдет в Брянске в бизнес-центре «Business City» 20 апреля в 12 часов.

В ней примут участие делегаты от всех местных городских и районных организаций партии.

На форуме с докладом об итогах работы за отчетный период выступит лидер фракции ЛДПР в Брянской областной Думе, председатель думского комитета по молодежной политике, физической культуре и спорту Сергей Антошин. Затем делегаты изберут руководящий и контрольно-ревизионный органы регионального отделения партии ЛДПР на ближайшие два года. Освещать мероприятие будут представители брянских средств массовой информации.

БРО ЛДПР приглашает на конференцию 20 апреля в 12 часов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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