В Мглине от 10 родителей потребовали выплатить долги по алиментам

СЕГОДНЯ 14:33 2019-04-18T14:33:16+03:00

По закону должник уплачивает неустойку в размере одной десятой процента за каждый день просрочки. Фото: Иван ВИСЛОВ

Прокуратура обратилась с исками в суд

Изменить размер текста: A A

В Мглинском районе выявили 10 родителей-неплательщиков алиментов. На них прокурор направил мировому судье иски.

- Неуплата алиментов на содержание детей нарушает их права, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - По закону должник уплачивает неустойку в размере одной десятой процента за каждый день просрочки.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU