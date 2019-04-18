2019-04-18T14:33:16+03:00
Общество

В Мглине от 10 родителей потребовали выплатить долги по алиментам

Прокуратура обратилась с исками в суд
Мария Дедкова
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По закону должник уплачивает неустойку в размере одной десятой процента за каждый день просрочки.По закону должник уплачивает неустойку в размере одной десятой процента за каждый день просрочки.Фото: Иван ВИСЛОВ
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В Мглинском районе выявили 10 родителей-неплательщиков алиментов. На них прокурор направил мировому судье иски.

- Неуплата алиментов на содержание детей нарушает их права, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - По закону должник уплачивает неустойку в размере одной десятой процента за каждый день просрочки.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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