Брянцы оцифровали немецкую кинопленку со съемками Сещи, Орла и Брянска 1941 года

СЕГОДНЯ 14:11 2019-04-18T14:17:58+03:00

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Брянцы оцифровали немецкую кинопленку 1941 года со съемками военного аэродрома в Сеще, улиц Орла и Брянска. Предположительно, запись делали разведчики Люфтваффе в октябре-ноябре 41-го. В фильме есть вставки с эмблемами и самолетом военно-воздушных сил Третьего рейха.

Оригинальная кинопленка 1941 года выпуска шириной 8 миллиметров досталась брянцам в отличном состоянии. На крышке была надпись на немецком, сделанная карандашом: «Радичи-Брянск-Орел». Фильм длится около 12 минут, пишут на Брянском историческом форуме.

На кинопленке запечатлены окрестности Сещинского аэродрома, пролеты самолетов, быт местного населения и ремонт техники. На кадрах видны последствия диверсии с поджогом немецкого тягача. Потом съемка с самолета: пролет вдоль рославльского шоссе, центр Орла, съемки на улицах города. Затем идут кадры, сделанные с воздуха церквей в сельской местности и небольшой пролет над центром Брянска.

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Кинохроника разведчиков Люфтваффе, 1941г. Сещинский аэродром (Брянск).Немецкую кинопленку оцифровали и опубликовали в сети.

ИСТОЧНИК KP.RU