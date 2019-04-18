В брянскую колонию для заключенных пытались пронести карты в пакете с конфетами
Незаконную посылку изъяли
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В брянскую колонию №4 заключенным попытались передать карты в пакете с шоколадными конфетами. Незаконную посылку изъяли. А на посетителя завели административное дело.
Своих посылок не дождались и осужденные в колонии №6. Сотрудники исправительного учреждения задержали 34-летнего местного жителя, который пытался перебросить сверток. В нем нашли три мобильника, четыре зарядки, гарнитуру и две бутылки с алкоголем. Теперь клинчанина тоже ждет штраф.
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ИСТОЧНИК KP.RU