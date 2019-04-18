Жительница Брянска «оплатила» обручальное кольцо от заморского возлюбленного
Жертвой интернет-мошенничества стала жительница Брянска, которая якобы завязала отношения с иностранцем на сайте знакомств.
57-летняя женщина несколько недель общалась с поклонником. Спустя некоторое время возлюбленный пообещал отправить посылку с обручальным кольцом, украшениями и деньгами.
По адресу электронной почты, который указал заморский друг, жительница Советского района связалась с «транспортной компанией». Там ей сообщили, что для получения посылки необходимо оплатить пошлину - 91,5 тысячи рублей.
Жительница Брянска попыталась отказаться от посылки. Но иностранец уговаривал. Уступив, женщина перевела на указанные счета необходимую сумму. А через несколько дней с потерпевшей вновь связались и сообщили, что необходимо еще внести более крупную сумму.
Жительница Брянска поняла, что стала жертвой мошенников.
Правоохранители выясняют все обстоятельства дела, сообщает пресс-службе УМВД России по Брянской области. За мошенничество преступнику грозит до пяти лет колонии.
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ИСТОЧНИК KP.RU