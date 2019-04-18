В Бежице грузовик с песком провалился под землю

СЕГОДНЯ 13:20 2019-04-18T13:20:39+03:00

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В Бежицком районе Брянска грузовик «Вольво» с песком провалился под землю. ЧП случилось 17 апреля во дворах у домов №61 и №63 на улице Гончарова. Фотографии с места происшествия опубликовали пользователи в соцсетях.

Очевидцы пишут, что в месте, где случился провал грунта, проходит теплотрасса.

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ИСТОЧНИК KP.RU