В Бежице грузовик с песком провалился под землю
ЧП случилось на улице Гончарова
Фото: vk.com, "ЧП и ДТП Брянск".
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В Бежицком районе Брянска грузовик «Вольво» с песком провалился под землю. ЧП случилось 17 апреля во дворах у домов №61 и №63 на улице Гончарова. Фотографии с места происшествия опубликовали пользователи в соцсетях.
Очевидцы пишут, что в месте, где случился провал грунта, проходит теплотрасса.
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ИСТОЧНИК KP.RU