Брянец после застолья до смерти забил знакомую
27-летнего жителя Брянска обвинили в жестоком избиении знакомой.
По версии следствия, ночью 14 апреля брянец выпивал у себя дома на улице Коммунистической с приятельницей. С 42-летней женщиной он познакомился накануне. Во время застолья новоиспеченные приятели поссорились и мужчина избил свою гостью. От полученных травм она скончалась.
Суда обвиняемый будет ждать под стражей, говорят в пресс-службе СУ СКР по Брянской области. То, что горожанин был пьяным во время преступления, могут расценить как обстоятельство, отягчающее ответственность.
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ИСТОЧНИК KP.RU