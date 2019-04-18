2019-04-18T13:16:40+03:00
Происшествия

Брянец после застолья до смерти забил знакомую

Суда он будет ждать под стражей
Мария Дедкова
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То, что горожанин был пьяным во время преступления, могут расценить как обстоятельство, отягчающее ответственность.То, что горожанин был пьяным во время преступления, могут расценить как обстоятельство, отягчающее ответственность.Фото: Иван ВИСЛОВ
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27-летнего жителя Брянска обвинили в жестоком избиении знакомой.

По версии следствия, ночью 14 апреля брянец выпивал у себя дома на улице Коммунистической с приятельницей. С 42-летней женщиной он познакомился накануне. Во время застолья новоиспеченные приятели поссорились и мужчина избил свою гостью. От полученных травм она скончалась.

Суда обвиняемый будет ждать под стражей, говорят в пресс-службе СУ СКР по Брянской области. То, что горожанин был пьяным во время преступления, могут расценить как обстоятельство, отягчающее ответственность.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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