В Брянске осудили жителя Пензенской области, который похитил 730 тонн топлива

СЕГОДНЯ 13:03 2019-04-18T13:03:09+03:00

В ближайшее время будут судить организатора преступления и пяти соучастников. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

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В Брянске осудили 40-летнего жителя Пензенской области, который в составе организованной преступной группы похитил больше 730 тонн топлива. Ущерб составил 31,2 миллиона рублей.

В четверг, 18 апреля, обвинительный приговор вынесли в Фокинском районном суде, сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. Обвиняемый сотрудничал со следствием, поэтому уголовное дело в отношении него выделили в отдельное производство. Мужчину приговорили к 3,5 годам колонии общего режима и штрафу 100 тысяч рублей в доход государства. Приговор пока не вступил в законную силу.

В суде установили, что с ноября 2017-го по март 2018 года злоумышленники врезались в магистральный нефтепродуктопровод и похитили дизельное топливо. Преступление выявили сотрудники регионального УФСБ.

В ближайшее время будут судить организатора преступления и пяти соучастников. Двое обвиняемых находятся в розыске.

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ИСТОЧНИК KP.RU