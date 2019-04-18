В Сураже наркомана лишили водительских прав
Такое решение принял районный суд
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Жителя Суража, употребляющего наркотики, лишили водительский прав. Такое решение принял районный суд, куда обратилась прокуратура.
- Известно, что мужчина состоит на учете у врача-нарколога с диагнозом «пагубное употребление наркотических веществ», - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Такой водитель может стать угрозой для безопасности других автомобилистов. Поэтому представитель ведомства обратился в суд.
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ИСТОЧНИК KP.RU