2019-04-18T12:20:58+03:00
Общество

В Сураже наркомана лишили водительских прав

Такое решение принял районный суд
Мария Дедкова
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Жителя Суража, употребляющего наркотики, лишили водительский прав. Такое решение принял районный суд, куда обратилась прокуратура.

- Известно, что мужчина состоит на учете у врача-нарколога с диагнозом «пагубное употребление наркотических веществ», - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Такой водитель может стать угрозой для безопасности других автомобилистов. Поэтому представитель ведомства обратился в суд.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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