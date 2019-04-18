Из Брянска отменили несколько авиарейсов в Турцию

СЕГОДНЯ 12:19 2019-04-18T12:25:00+03:00

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Из Брянска отменили несколько рейсов в Турцию и обратно. Взлетно-посадочная полоса нашего аэропорта не прошла сертификацию. Она не может принимать тяжелые самолеты «Боинг-757», на которых планировались вылеты авиакомпанией «Роялфлай». Пока отменили рейсы в мае и июне. Будут ли летать самолеты авиакомпании в июле и августе, неизвестно. Об этом сообщают подписчики в неофициальной группе брянского аэропорта в соцсетях.

При этом рейсы в Анталию авиакомпании «Ямал» будут выполнять 1 раз в десять дней. Авиакомпания будет летать из Брянска на самолетах «Аэробус-320».

Тем, у кого отпуск оказался под угрозой срыва, предлагают вылеты из Москвы с сохранением количества дней отдыха. Неизвестно, будет ли оплачен при этом трансфер до столицы. Или второй вариант - вернуть полную стоимость тура.

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ИСТОЧНИК KP.RU