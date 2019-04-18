2019-04-18T12:10:05+03:00
Общество

В Брянске наказали шесть автомобилистов, припарковавшихся на площади Ленина

Водители заплатят по 1,5 тысячи рублей
Мария Дедкова
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Автомобилисты заплатят штраф по 1,5 тысячи рублей. Фото: ОГИБДД по городу БрянскуАвтомобилисты заплатят штраф по 1,5 тысячи рублей. Фото: ОГИБДД по городу Брянску
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В Брянске наказали шесть автомобилистов, устроивших парковку на площади Ленина. Нарушителей нашли по записям в интернете, которые опубликовали 16 апреля.

- Водители нарушили требования дорожной разметки «Остановка запрещена», - говорят в ОГИБДД по городу Брянску. - После проверки владельцев "Тайот", "Киа Саренто", "Опеля", "Мерседеса" и "Лэнд Ровера" привлекли к административной ответственности.

Автомобилисты заплатят штраф по 1,5 тысячи рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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