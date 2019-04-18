СЕГОДНЯ 11:52 2019-04-18T11:52:08+03:00

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Региональный оператор по обращению с ТКО ОАО «Чистая планета» вместе с Департаментом образования и науки Брянской области продолжают совместную работу по экологическому просвещению, направленному на формирование культуры раздельного сбора твердых бытовых отходов и заботе об экологической обстановке в нашем регионе. И объявляют областной конкурс социально-экологических плакатов, рисунков и экологических видеороликов «Разделяя отходы - сохраняем природу».

Цель конкурса, который уже стартовал и будет проходить до 14 мая этого года, - приобщение школьников и общественности к решению вопроса защиты окружающей среды, предоставление возможности выразить свое отношение к той или иной проблеме в сфере экологии и ее решению, внести свой вклад в развитие социальной рекламы и привлечение молодых талантов к созданию социальной рекламы.

К участию в конкурсе приглашаются учащиеся образовательных организаций Брянской области в возрасте от 7 до 18 лет.

Конкурс будет проводиться в двух номинациях: социально-экологический плакат, рисунок в любой технике с лозунгом или небольшим текстом, для использования в наружной рекламе, информационные, предупреждающие, указательные, запрещающие плакаты. Основная тема плаката, рисунка должна быть связана с проблемой раздельного сбора отходов и их вторичной переработке, загрязнением окружающей среды и образованием несанкционированных свалок; конкурс экологических видеороликов, призывающий жителей Брянской области к раздельному сбору отходов с целью их повторного использования и переработки. На конкурс будут приниматься видеоролики, снятые любыми доступными средствами: на видеокамеру, фотоаппарат, мобильный телефон, - соответствующие тематике конкурса. Тема видеороликов: раздельный сбор мусора.

Победителей, которые получат призы и подарки, будут определять в трех возрастных категориях. В конкурсе рисунков и плакатов примут участие ученики 1-4 классов, а в создании экологических видеороликов - 5-9 классов и 10-11 классов.

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ИСТОЧНИК KP.RU