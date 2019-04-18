2019-04-18T11:44:29+03:00
Звезды

В мае в Брянске пройдет международный фестиваль «Театр+»

В наш город приедут коллективы из Украины, Беларуси, Сербии и Болгарии
Мария Дедкова
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Фестиваль станет заменой «Славянских театральных встреч».Фестиваль станет заменой «Славянских театральных встреч».Фото: Елена РАКОВА
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С 14 по 25 мая в Брянске пройдет международный фестиваль «Театр+». Он станет заменой «Славянских театральных встреч». В рамках фестиваля пройдут встречи мастеров, мастер-классы по декоративно-прикладному искусству, актерскому мастерству, круглые столы, а также встречи с известными деятелями искусства.

По традиции, в Брянск приедут театральные коллективы из Беларуси, Сербии, Болгарии, Украины и России. В нашем городе они покажут свои лучшие постановки.

Напомним, театральный фестиваль «Славянские театральные встречи» проходил на Брянщине с 1989 года.

За время его проведения в области побывали больше 80 театральных коллективов, брянские зрители посмотрели 210 спектаклей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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