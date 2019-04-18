В Брянске задержали экс-главу регионального управления Росимущества Ирину Левину
В Брянске задержали бывшую главу территориального управления Росимущества по Брянской области Ирину Левину. Официально правоохранители не комментируют ситуацию. Неизвестно, когда задержали Левину, в чем ее обвиняют, заведено ли уголовное дело.
- Ирина Артуровна официально находится на больничном с понедельника, 8 апреля, - рассказали «Комсомольской правде» в Брянске» в пресс-службе ОАО «Чистая планета». – С тех пор на работу не приходила. В компании считают, что произошедшее не связано с деятельностью Ирины Левиной в «Чистой планете».
Ирина Левина в последнее время работала заместителем директора регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами. До этого возглавляла Росимущество в Брянской области, а еще раньше была руководителем комитета по земельным ресурсам и землеустройству Брянской городской администрации.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU