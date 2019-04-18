В Жуковке осудили виновника смертельного ДТП
В брянском городе Жуковка осудили виновника смертельного ДТП, которое случилось летом прошлого года. 32-летний мужчина получил 2,5 года колонии-поселения. И на три года лишился права заниматься деятельностью, связанную с управлением автомобилем. Подсудимый заплатил один миллион рублей за моральный вред, который причинил потерпевшей стороне, сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.
19 июля водитель автомобиля «Лексус ЭрИкс350» двигался в Жуковке с превышением скорости. Он не уступил дорогу «ГАЗели», которая ехала по главной дороге. Машины столкнулись. Водитель фургона погиб на месте ДТП.
Приговор виновному пока не вступил в законную силу.
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ИСТОЧНИК KP.RU