Идеи Бориса Пайкина поддержали Медведев и Володин

СЕГОДНЯ 11:01 2019-04-18T11:01:47+03:00

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Диалог брянского депутата от ЛДПР Бориса Пайкина и премьер-министра Дмитрий Медведева развился в рамках пленарного заседания, на котором Глава Правительства выступал перед парламентариями с ежегодным отчетом о работе Правительства РФ.

В ходе обсуждения отчета Борис Пайкин поднял вопрос избыточного административного регулирования и давления на бизнес, как одной из основных причин медленного развития малого и среднего предпринимательства в России. При этом он напомнил премьеру высказанные им на Гайдаровском форуме слова о разработке механизма регуляторной гильотины, которая позволит избавить бизнес от неэффективных и избыточных требований.

Премьер заверил депутата, что регуляторная гильотина не останется красивым термином, а будет реализована в ближайшие два года. «Сейчас подготовлено поручение в развитие Послания президента о том, чтобы к 1 января 2021 года этот процесс завершить и выйти на совершенно новый режим применения обязательных контрольных требований», - пообещал Дмитрий Медведев.

Также был поднят вопрос нестационарной торговли, вокруг которого, как в Брянске, так и в целом по стране в последнее время ломается немало копий. «В декабре 2018 года в Госдуму внесён законопроект, направленный на оптимизацию регулирования нестационарной торговли, - отметил Борис Пайкин. - Предпринимательское сообщество скептически относится к подобным правительственным инициативам, так как законопроект уже сейчас содержит избыточное регулирование. Готово ли правительство идти навстречу предпринимательскому сообществу в работе над законопроектом о нестационарных объектах?»

Эта идея получила поддержку председателя Государственной Думы Вячеслава Володина, который предложил Премьеру создать совместную рабочую группу по работе над законопроектом о нестационарной и развозной торговле.

ИСТОЧНИК KP.RU