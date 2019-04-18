2019-04-18T11:01:47+03:00
Политика

Идеи Бориса Пайкина поддержали Медведев и Володин

Брянский депутат плодотворно пообщался с премьер-министром
Мария Иванова
Поделиться:
Борис Пайкин поднял вопрос избыточного административного регулирования и давления на бизнес.Борис Пайкин поднял вопрос избыточного административного регулирования и давления на бизнес.
Изменить размер текста:

Диалог брянского депутата от ЛДПР Бориса Пайкина и премьер-министра Дмитрий Медведева развился в рамках пленарного заседания, на котором Глава Правительства выступал перед парламентариями с ежегодным отчетом о работе Правительства РФ.

В ходе обсуждения отчета Борис Пайкин поднял вопрос избыточного административного регулирования и давления на бизнес, как одной из основных причин медленного развития малого и среднего предпринимательства в России. При этом он напомнил премьеру высказанные им на Гайдаровском форуме слова о разработке механизма регуляторной гильотины, которая позволит избавить бизнес от неэффективных и избыточных требований.

Премьер заверил депутата, что регуляторная гильотина не останется красивым термином, а будет реализована в ближайшие два года. «Сейчас подготовлено поручение в развитие Послания президента о том, чтобы к 1 января 2021 года этот процесс завершить и выйти на совершенно новый режим применения обязательных контрольных требований», - пообещал Дмитрий Медведев.

Также был поднят вопрос нестационарной торговли, вокруг которого, как в Брянске, так и в целом по стране в последнее время ломается немало копий. «В декабре 2018 года в Госдуму внесён законопроект, направленный на оптимизацию регулирования нестационарной торговли, - отметил Борис Пайкин. - Предпринимательское сообщество скептически относится к подобным правительственным инициативам, так как законопроект уже сейчас содержит избыточное регулирование. Готово ли правительство идти навстречу предпринимательскому сообществу в работе над законопроектом о нестационарных объектах?»

Эта идея получила поддержку председателя Государственной Думы Вячеслава Володина, который предложил Премьеру создать совместную рабочую группу по работе над законопроектом о нестационарной и развозной торговле.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Сураже наркомана лишили водительских прав
Из Брянска отменили несколько авиарейсов в Турцию
В Брянске наказали шесть автомобилистов, припарковавшихся на площади Ленина
Разделяя отходы-сохраняем природу
В мае в Брянске пройдет международный фестиваль «Театр+»
В Брянске задержали экс-главу регионального управления Росимущества Ирину Левину
В Жуковке осудили виновника смертельного ДТП
В Карачеве под колеса иномарки попала пенсионерка
Готовимся к выпускным экзаменам
Привлечь в Брянск молодых педагогов
О летнем отдыхе школьников
В Брянске ищут родителей для 14-летней Елены и 10-летнего Даниила
Самолеты из Брянска снова начнут летать в Москву
Брянскую студентку на 12 тысяч рублей обманул «глава иностранной делегации»
Брянец украл телефон у заснувшей в поезде пассажирки
В Клинцах предприятие задолжало своим работникам пять миллионов рублей