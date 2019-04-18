Готовимся к выпускным экзаменам

СЕГОДНЯ 10:49 2019-04-18T10:49:52+03:00

В Брянске организовано 37 пункта основного государственного экзамена в общеобразовательных учреждениях и два на дому. Фото: Евгения ГУСЕВА

Вопрос о подготовке к государственной итоговой аттестации и единого государственного экзамена обсуждался депутатами Брянского горсовета в преддверии окончания учебного года

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Депутаты обсудили подготовку школ к проведению выпускных экзаменов. Вопрос был внесён в повестку комитета по образованию. Государственная итоговая аттестация (ГИА) для выпускников 11 классов проводится в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) и государственного выпускного экзамена (ГВЭ). Выпускники сдают два обязательных предмета (русский язык и математику) и предметы по выбору. Новшество этого года — выпускники могут выбрать только один уровень на ЕГЭ по математике (базовый или профильный).

В Брянске для проведения ЕГЭ подготовлено 16 пунктов проведения экзаменов на базе общеобразовательных учреждений (по 3 пункта в Володарском и Фокинском районах, по 5 пунктов в Бежицком и Советском районах), и 3 на дому. Как и в прошлом году, там будет применена технология печати полного комплекта экзаменационных материалов в аудиториях и их сканирования.

Брянск принял участие в федеральных апробациях: по отработке передачи экзаменационных материалов по сети интернет; в тренировочных экзаменах по информатике в компьютерной форме, физике, профильной математике. Во всех апробациях по желанию принимали участие обучающиеся 11 классов, были задействованы все пункты приёма экзаменов города. В мае будут апробированы экзамены по русскому языку и по английскому («Говорение»).

Сейчас составлена база данных на участников ЕГЭ, подготовлены схемы проведения экзаменов, утвержден состав работников экзаменационных пунктов, подобраны кандидатуры родителей, которые будут общественными наблюдателями.

ГИА для выпускников 9 классов проводится в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) и государственного выпускного экзамена (ГВЭ). Выпускники 9 классов сдают четыре обязательных учебных предмета: математику, русский язык и два предмета по выбору. Новшеством в этом году стало итоговое собеседование как условие допуска к государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования. Новым в проведения ОГЭ будет пропуск участника на пункте проведения экзамена через металлоискатели.

В городе организовано 37 пункта основного государственного экзамена в общеобразовательных учреждениях и два на дому. В основной период ОГЭ будет проводиться для 4038 выпускников общеобразовательных организаций города текущего года.

На всех пунктах сдачи в день проведения экзаменов будет дежурить медицинский работник, а на пунктах ЕГЭ и сотрудник полиции. Все пункты ЕГЭ оснащены системой видеонаблюдения и средствами подавления сигнала. В 2019 году будут сохранены все меры информационной безопасности, обеспечивающие прозрачность и объективность проведения ЕГЭ.

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ИСТОЧНИК KP.RU