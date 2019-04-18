Привлечь в Брянск молодых педагогов

СЕГОДНЯ 10:45 2019-04-18T10:45:45+03:00

Вопрос об обеспечении педагогическими кадрами находится на постоянном контроле у депутатов Брянского горсовета. Он обсуждался на заседании комитета по образованию

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Особое внимание на заседании комитета по образованию депутаты уделили привлечению специалистов в городские детские сады. По информации, подготовленной для депутатов городским управлением образования, на 1 апреля этого года в дошкольных образовательных учреждениях города работают 2017 квалифицированных педагогов, из них 1450 имеют высшее профессиональное образование, что составляет 71,9% от общего числа. Это на 1,5 % выше, чем в прошлом учебном году.

В детсадах есть 64 вакансии педагогических работников, это воспитатели и музыкальные руководители. Работа по привлечению квалифицированных специалистов, важна с появлением новых детских садов. На это депутаты обратили особое внимание.

В этом году будут открыты 4 новых дошкольных образовательных учреждения, 7 пристроек к существующим детским садам, приобретается в муниципальную собственность детский сад №65 ОАО «Российские железные дороги». Дополнительно для этого требуется 160 педагогических работников в 2019 году и 97 человек в 2020 и 2021 годах. Сведения об имеющихся вакансиях в дошкольных образовательных учреждениях размещаются на сайте управления образования.

Как прозвучало на заседании, два новых детских сада №5 и №162, которые начнут образовательную деятельность в ближайшее время, укомплектованы педагогическими кадрами.

Депутатам доложили, что 50 дошкольных учреждений ежегодно принимают на практику студентов БГУ и Брянского профессионально–педагогического колледжа. Во время практики руководители и старшие воспитатели приглашают студентов на работу.

В марте – апреле проходит профориентационная акция «Приглашаем в детский сад!». Педагогические коллективы детсадов готовят буклеты, в которых показывают привлекательные стороны профессии воспитателя. Разработаны лекции на тему «Профессия – воспитатель!». На собственном примере руководители и педагоги рассказывают о профессии и приглашают молодых людей.

Эффективной формой развития педагогических кадров является обеспечение профессионального роста имеющихся кадров. На базе Брянского института повышения квалификации работников образования (БИПКРО) работники детских садов города Брянска проходят профессиональную переподготовку в дистанционной форме по направлению «педагогическое образование», профиль – «дошкольное образование». 199 человек приняли участие в дистанционных семинарах и вебинарах. Работники детских садов проходят заочное обучение по специальности «воспитатель детского сада» в Брянском государственном университете, в Брянском профессионально-педагогическом колледже и Клинцовском социально-педагогическом колледже.

Ежегодно проводится конкурс «Воспитатель года», который стал площадкой по обмену опытом, курсами для молодых специалистов.

Часто именно на таких конкурсах отбираются кандидаты на должность руководителя детсада. За последние полгода были назначены 11 новых руководителей. При выборе кандидатов предпочтение отдается педагогам, имеющим устойчивую профессиональную мотивацию, готовым к личному и профессиональному росту. С вновь назначенными руководителями проводится работа в рамках «Школы начинающего руководителя».

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ИСТОЧНИК KP.RU