О летнем отдыхе школьников

СЕГОДНЯ 10:41 2019-04-18T10:41:29+03:00

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Депутатом доложили, что этим летом откроются загородные оздоровительные лагеря, лагеря санаторного типа Брянской области и лагеря с дневным пребыванием, расположенные на базе образовательных организаций города. Будут доступны трудовые объединения школьников и временное трудоустройство подростков. Управлением образования проведён мониторинг потребности путёвок.

Особое внимание на заседании комитета уделено подготовке к новому сезону муниципальных лагерей «Искорка», «Орленок» и «Огонек». В каждую смену они смогут принять 210, 210 и 380 детей соответственно. Всего в Брянске к открытию готовятся 70 лагерей с дневным пребыванием детей, из них 68 лагерей на базе подведомственных организаций управления образования, и два – на базе учреждений комитета по физической культуре и спорту. Планируется, что в таких лагерях отдохнут 7 950 детей, из них 7 620 – на базе образовательных учреждений и 330 – на базе спортивных школ.

Шла речь на заседании об организации качественного питания детей. В этом году на условиях софинансирования сумма составит 104 рубля 29 копеек на ребёнка в день. Из областного бюджета будет направлено 52 рубля, из городского — 22 рубля 29 копеек, родительская доля составит 30 рублей.

В бюджете Брянска зарезервировано около 300 000 рублей для подвоза детей к местам массовых мероприятий на общественном транспорте.

При школах будут работать трудовые объединения без питания, в которых планируется занять около 7 000 ребят. Помимо этого, по информации ГКУ «Центр занятости населения города Брянска» летом 2019 года планируется временно трудоустроить 760 несовершеннолетних от 14 до 18 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU