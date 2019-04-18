2019-04-18T10:41:29+03:00
Общество

О летнем отдыхе школьников

Детали организации летней оздоровительной кампании обсудили депутаты комитета по образованию Брянского горсовета
Елена ВАСИЛЬЕВА
Поделиться:
В Брянске к открытию готовятся 70 лагерей с дневным пребыванием детей.В Брянске к открытию готовятся 70 лагерей с дневным пребыванием детей.Фото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

Депутатом доложили, что этим летом откроются загородные оздоровительные лагеря, лагеря санаторного типа Брянской области и лагеря с дневным пребыванием, расположенные на базе образовательных организаций города. Будут доступны трудовые объединения школьников и временное трудоустройство подростков. Управлением образования проведён мониторинг потребности путёвок.

Особое внимание на заседании комитета уделено подготовке к новому сезону муниципальных лагерей «Искорка», «Орленок» и «Огонек». В каждую смену они смогут принять 210, 210 и 380 детей соответственно. Всего в Брянске к открытию готовятся 70 лагерей с дневным пребыванием детей, из них 68 лагерей на базе подведомственных организаций управления образования, и два – на базе учреждений комитета по физической культуре и спорту. Планируется, что в таких лагерях отдохнут 7 950 детей, из них 7 620 – на базе образовательных учреждений и 330 – на базе спортивных школ.

Шла речь на заседании об организации качественного питания детей. В этом году на условиях софинансирования сумма составит 104 рубля 29 копеек на ребёнка в день. Из областного бюджета будет направлено 52 рубля, из городского — 22 рубля 29 копеек, родительская доля составит 30 рублей.

В бюджете Брянска зарезервировано около 300 000 рублей для подвоза детей к местам массовых мероприятий на общественном транспорте.

При школах будут работать трудовые объединения без питания, в которых планируется занять около 7 000 ребят. Помимо этого, по информации ГКУ «Центр занятости населения города Брянска» летом 2019 года планируется временно трудоустроить 760 несовершеннолетних от 14 до 18 лет.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Сураже наркомана лишили водительских прав
Из Брянска отменили несколько авиарейсов в Турцию
В Брянске наказали шесть автомобилистов, припарковавшихся на площади Ленина
Разделяя отходы-сохраняем природу
В мае в Брянске пройдет международный фестиваль «Театр+»
В Брянске задержали экс-главу регионального управления Росимущества Ирину Левину
В Жуковке осудили виновника смертельного ДТП
В Карачеве под колеса иномарки попала пенсионерка
Идеи Бориса Пайкина поддержали Медведев и Володин
Готовимся к выпускным экзаменам
Привлечь в Брянск молодых педагогов
В Брянске ищут родителей для 14-летней Елены и 10-летнего Даниила
Самолеты из Брянска снова начнут летать в Москву
Брянскую студентку на 12 тысяч рублей обманул «глава иностранной делегации»
Брянец украл телефон у заснувшей в поезде пассажирки
В Клинцах предприятие задолжало своим работникам пять миллионов рублей