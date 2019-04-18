2019-04-18T10:17:38+03:00
Общество

В Брянске ищут родителей для 14-летней Елены и 10-летнего Даниила

Родители детей лишили прав
Марина АНТОНОВА
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Дети очень привязаны друг к другу.Дети очень привязаны друг к другу.Фото: Евгения ГУСЕВА
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В Брянске ищут родителей для 14-летней Елены и 10-летнего Даниила. Сестра с братом долгое время находятся в социально-реабилитационном центре. Родители Елены и Даниила лишены родительских прав. Никто из родственников не может взять на воспитание сразу двух детей. Ребята ходят в общеобразовательную школу, сообщают в пресс-службе отдела молодежной политики.

Елена свободолюбивый и творческий человек, много времени уделяет заботе о младшем брате. Даниил эмоционально ранимый ребенок. Он нуждается в постоянной заботе и любит внимание. Дети очень привязаны друг к другу.

Фото: Отдел молодежной политики.

Фото: Отдел молодежной политики.

Для брата и сестры ищут приемных родителей, которые смогут заменить им родную семью.

Фото: Отдел молодежной политики.

Фото: Отдел молодежной политики.

Если вы хотите взять Елену и Даниила на воспитание, обращайтесь в группу опеки и попечительства комитета по делам молодежи, семьи, материнства и детства горадминистрации.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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