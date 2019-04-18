2019-04-18T10:11:49+03:00
Общество

Самолеты из Брянска снова начнут летать в Москву

Авиасообщение возобновится с 13 мая
Елена РАКОВА
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Почти каждый день из брянского аэропорта будут взлетать самолеты.Почти каждый день из брянского аэропорта будут взлетать самолеты.Фото: Марина АНТОНОВА
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С 13 мая из Брянска снова можно будет улететь самолетом в Москву. Авиаперевозки будет выполнять компания "Руслайн", сообщили на пресс-конференции в областном правительстве. Стоить билеты на самолет будут от 2,5 тысячи рублей. Вылеты - четыре раза в неделю - по понедельникам, вторникам, средам и четвергам.

С 4 мая из Брянска можно будет улететь в Сочи. Рейсы станут еженедельными, по вторникам и субботам. Также с 4 мая увеличится количество авиарейсов в Санкт-Петербург - до трех раз в неделю.

Кстати, 13 мая отправляется первый авиарейс из Брянска в Анапу. 14 мая - в Симферополь. Самолеты на курорты будут отправляться по два раза в неделю. В Анапу - по понедельникам и средам, в Симферополь - по вторникам и четвергам. Перелет в Анапу обойдется от 3,9 тысячи рублей с человека, в Симферополь - от 4,7 тысячи рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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