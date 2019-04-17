Брянскую студентку на 12 тысяч рублей обманул «глава иностранной делегации»
В Брянске студентка, согласившаяся подработать в качестве переводчика для международной делегации, стала жертвой мошенников.
20-летней жительнице Советского района позвонил неизвестный и представился главой прибывшей в город делегации. «Иностранец» пригласил поработать девушку в качестве переводчика.
Горожанка согласилась. Через несколько минут незнакомец перезвонил и попросил купить зарядку одному из гостей.
В салоне сотовой связи девушке еще раз позвонил иностранец и попросил положить на сим-карты членов делегации по две тысячи рублей.
Когда должна была пройти долгожданная встреча с работодателем, никто так и не пришел. Девушка наконец-то поняла, что стала жертвой мошенников и обратилась в полицию.
Правоохранители выясняют все обстоятельства дела. За мошенничество преступнику грозит до пяти лет колонии, сообщают в пресс-службе УМВД России по Брянской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU