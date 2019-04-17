В Клинцах предприятие задолжало своим работникам пять миллионов рублей

СЕГОДНЯ 18:07 2019-04-17T18:07:56+03:00

Деньги вернули после вмешательства в дело прокуратуры

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В Клинцах работникам местного предприятия не выплатили пять миллионов рублей. Сотрудникам пришлось пожаловаться в прокуратуру. На гендиректора даже завели уголовное дело.

- С мая по август прошлого года года руководитель ООО «Лайка-Клинцы», имея реальную финансовую возможность, не выплачивал работникам зарплату, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Общая сумма задолженности перед 97 работниками превысила пять миллионов рублей.

Уголовное дело направили в мировой суд для рассмотрения по существу.

А вот долги директор вернул.

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ИСТОЧНИК KP.RU