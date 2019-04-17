Летом в Брянске будут работать 68 пришкольных лагерей

СЕГОДНЯ 17:57 2019-04-17T17:57:58+03:00

В загородных лагерях «Искорка», «Орленок» и «Огонек» отдохнут 210, 210 и 380 детей соответственно. Фото: Иван ВИСЛОВ

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В Брянске этим летом будут работать 68 пришкольных лагерей. Об этом рассказали на заседании комитета по образованию в горсовете. Планируется, что в них отдохнут 7620 мальчишек и девчонок. Еще 330 ребят – на базе спортивных школ.

Питание школьников будет частично профинансировано из бюджета. Так, на одного ребенка в день из казны выделят около 74 рублей в день. Для подвоза детей к местам отдыха потратят около 300 тысяч рублей, сообщают в пресс-службе брянского горсовета.

В загородных лагерях «Искорка», «Орленок» и «Огонек» отдохнут 210, 210 и 380 детей соответственно.

А вот трудиться этим летом предложат 760 подросткам. За работу в организациях и предприятиях города им будут платить деньги.

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ИСТОЧНИК KP.RU