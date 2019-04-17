2019-04-17T17:57:58+03:00
Общество

Летом в Брянске будут работать 68 пришкольных лагерей

В них отдохнут 7,6 тысячи ребят
Мария Дедкова
Поделиться:
В загородных лагерях «Искорка», «Орленок» и «Огонек» отдохнут 210, 210 и 380 детей соответственно.В загородных лагерях «Искорка», «Орленок» и «Огонек» отдохнут 210, 210 и 380 детей соответственно.Фото: Иван ВИСЛОВ
Изменить размер текста:

В Брянске этим летом будут работать 68 пришкольных лагерей. Об этом рассказали на заседании комитета по образованию в горсовете. Планируется, что в них отдохнут 7620 мальчишек и девчонок. Еще 330 ребят – на базе спортивных школ.

Питание школьников будет частично профинансировано из бюджета. Так, на одного ребенка в день из казны выделят около 74 рублей в день. Для подвоза детей к местам отдыха потратят около 300 тысяч рублей, сообщают в пресс-службе брянского горсовета.

В загородных лагерях «Искорка», «Орленок» и «Огонек» отдохнут 210, 210 и 380 детей соответственно.

А вот трудиться этим летом предложат 760 подросткам. За работу в организациях и предприятиях города им будут платить деньги.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Брянскую студентку на 12 тысяч рублей обманул «глава иностранной делегации»
Брянец украл телефон у заснувшей в поезде пассажирки
В Клинцах предприятие задолжало своим работникам пять миллионов рублей
В Брянске пройдет турнир по восточному боевому единоборству памяти Сергея Василева
В Брянской области насчитали 2320 миллионеров
В Брянской области ищут пропавшую 72-летнюю Валентину Еремину
Брянский тяжелоатлет Егор Климонов вернулся с чемпионата Европы с "серебром"
В брянском городе Сельцо эвакуировали две школы
На улице Литейной в Брянске столкнулись легковушка и мотоцикл
В брянском сквере Карла Маркса из трех аварийных деревьев спилят только одно
В Брянске задержали бездомного извращенца, напавшего на прохожую
На улице Сахарова в Брянске появятся светофоры с кнопкой
В Погарской больнице открыли кабинет компьютерной томографии
В Дубровском районе 16-летний подросток на иномарке врезался в дерево
Юный брянский пловец вошел в состав сборной России
В Брянске ушел из жизни директор фокинского «Жилкомсервиса» Сергей Коптев
Через Брянскую область не пропустили 20 тонн польских яблок, замаскированных под белорусские
Сергей Калашников: «Не голосовавшие за законопроект по гособоронзаказу поступили подловато»
В Брянске планируют благоустроить сквер на улице Советской
Борис Пайкин: Суверенный интернет посягает на свободу информации
Владислав Толкунов: «Расследование уголовного дела по брянской клинике «Медлайф» на стадии завершения»
Брянцев начали записывать в «Бессмертный полк»