В Брянске пройдет турнир по восточному боевому единоборству памяти Сергея Василева

СЕГОДНЯ 17:40 2019-04-17T17:40:51+03:00

На соревнования едут спортсмены из соседних регионов

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В Брянске состоится турнир по восточному боевому единоборству памяти Героя России Сергея Василева. Соревнования пройдут уже в восьмой раз.

Борцы выйдут на ковер 21 апреля в спортшколе олимпийского резерва. В соревнованиях примут участие спортсмены из Брянска и области, а также из Орла, Смоленска и других городов, сообщает пресс-служба Брянской городской администрации.

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ИСТОЧНИК KP.RU