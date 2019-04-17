В Брянске пройдет турнир по восточному боевому единоборству памяти Сергея Василева
На соревнования едут спортсмены из соседних регионов
Борцы выйдут на ковер 21 апреля.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации
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В Брянске состоится турнир по восточному боевому единоборству памяти Героя России Сергея Василева. Соревнования пройдут уже в восьмой раз.
Борцы выйдут на ковер 21 апреля в спортшколе олимпийского резерва. В соревнованиях примут участие спортсмены из Брянска и области, а также из Орла, Смоленска и других городов, сообщает пресс-служба Брянской городской администрации.
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ИСТОЧНИК KP.RU