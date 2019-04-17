2019-04-17T17:05:44+03:00
Общество

В Брянской области насчитали 2320 миллионеров

Не все еще отчитались по доходам
Марина АНТОНОВА
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В прошлом году в регионе зарегистрировали трех миллиардеров.В прошлом году в регионе зарегистрировали трех миллиардеров.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Брянской области к 15 апрелю насчитали 2320 миллионеров. Большинство из них заработали от миллиона до десяти миллионов. От 10 миллионов до 100 миллионов поступило 26 деклараций. От 100 до 500 миллионов рублей пока не поступило ни одной. И от 500 миллионов до одного миллиарда заработал один брянец.

Обычно, отмечают в пресс-службе УФНС по Брянской области, миллионеры отчитываются в последние дни декларационной кампании. А она будет проходить до 30 апреля. Доходы в особо крупных размерах связаны, как правило, с продажей бизнеса, земельных участков или пакета ценных бумаг.

В прошлом году в регионе зарегистрировали трех миллиардеров.

А пока 234 и 129 миллионов рублей заработали депутаты Брянской облдумы: Анатолий и Игорь Куровы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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