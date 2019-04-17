В Брянской области ищут пропавшую 72-летнюю Валентину Еремину
В Брянской области ищут пропавшую 72-летнюю Валентину Еремину. Последний раз пенсионерку видели 16 апреля в деревне Сеславль в Дубровском районе. Женщина может нуждаться в медицинской помощи, пишут волонтеры в соцсети. На место для поисков собираются выехать добровольцы.
Приметы пропавшей: рост 165 сантиметров, худощавого телосложения, русые волосы собраны в пучок. Пенсионерка была одета в черную кофту, черную юбку и красный платок, обута в черные сапоги.
Если вы видели пропавшую, сообщите в полицию или добровольцам.
Фото: поисковый отряд "Лиза Алерт Брянск".
Телефон поискового отряда «Лиза Алерт» - 8-800-700-54-52
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ИСТОЧНИК KP.RU