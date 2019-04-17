Брянский тяжелоатлет Егор Климонов вернулся с чемпионата Европы с "серебром"
Брянский тяжелоатлет Егор Климонов завоевал на чемпионате Европы серебряную медаль. Турнир проходил в грузинском городе Батуми. Наш земляк выступал в весовой категории 96 килограммов. Он завоевал "малое серебро" в упражнении "толчок" и стал серебряным призером двоеборье, подняв в сумме 378 килограммов.
После возвращения домой призера турнира и его тренера Николая Евсеева поздравил глава города Александр Макаров.
Егор Климонов на встрече с руководством города рассказал об отборе на Олимпийские игры. Для участия в них необходимо набрать очки в шести рейтинговых соревнованиях. За плечами спортсмена уже три старта. И сейчас у него самый высокий рейтинг из российских тяжелоатлетов. Егору Климонову нужно получить еще три квоты, одну из которых - на чемпионате мира в Москве в 2020 году.Рассказал Егор и о своей цели - завоевать "золото" Олимпиады.
Кстати, в Брянске тяжелой атлетикой занимаются около 300 человек. Они посещают специализированные спортивные залы в пяти спортшколах. Как отметил Николай Евсеев, в спортшколе «Сталь» в Бежицком районе тренируются четыре члена сборной России по тяжелой атлетике.
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ИСТОЧНИК KP.RU