В брянском городе Сельцо эвакуировали две школы

СЕГОДНЯ 14:45 2019-04-17T14:48:48+03:00

Детям не дали забрать рюкзаки и верхнюю одежду

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В брянском городе Сельцо в среду, 17 апреля, эвакуировали сразу две школы: №1 и №2. Это случилось в районе обеда. Детей вывели во время уроков. Не дали даже забрать рюкзаки и верхнюю одежду, рассказали «Комсомольской правде» в Брянске» очевидцы.

Учителя позвонили родителям и попросили срочно забрать детей домой.

В УМВД России по Брянской области ситуацию пока прокомментировать отказались.

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ИСТОЧНИК KP.RU