2019-04-17T14:48:48+03:00
Происшествия

В брянском городе Сельцо эвакуировали две школы

Детям не дали забрать рюкзаки и верхнюю одежду
Марина АНТОНОВА
Поделиться:
Фото: vk.com, группа школы №2.Фото: vk.com, группа школы №2.
Изменить размер текста:

В брянском городе Сельцо в среду, 17 апреля, эвакуировали сразу две школы: №1 и №2. Это случилось в районе обеда. Детей вывели во время уроков. Не дали даже забрать рюкзаки и верхнюю одежду, рассказали «Комсомольской правде» в Брянске» очевидцы.

Учителя позвонили родителям и попросили срочно забрать детей домой.

В УМВД России по Брянской области ситуацию пока прокомментировать отказались.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На улице Литейной в Брянске столкнулись легковушка и мотоцикл
В брянском сквере Карла Маркса из трех аварийных деревьев спилят только одно
В Брянске задержали бездомного извращенца, напавшего на прохожую
На улице Сахарова в Брянске появятся светофоры с кнопкой
В Погарской больнице открыли кабинет компьютерной томографии
В Дубровском районе 16-летний подросток на иномарке врезался в дерево
Юный брянский пловец вошел в состав сборной России
В Брянске ушел из жизни директор фокинского «Жилкомсервиса» Сергей Коптев
Через Брянскую область не пропустили 20 тонн польских яблок, замаскированных под белорусские
Сергей Калашников: «Не голосовавшие за законопроект по гособоронзаказу поступили подловато»
В Брянске планируют благоустроить сквер на улице Советской
Борис Пайкин: Суверенный интернет посягает на свободу информации
Владислав Толкунов: «Расследование уголовного дела по брянской клинике «Медлайф» на стадии завершения»
Брянцев начали записывать в «Бессмертный полк»