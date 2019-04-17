В брянском городе Сельцо эвакуировали две школы
Детям не дали забрать рюкзаки и верхнюю одежду
Фото: vk.com, группа школы №2.
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В брянском городе Сельцо в среду, 17 апреля, эвакуировали сразу две школы: №1 и №2. Это случилось в районе обеда. Детей вывели во время уроков. Не дали даже забрать рюкзаки и верхнюю одежду, рассказали «Комсомольской правде» в Брянске» очевидцы.
Учителя позвонили родителям и попросили срочно забрать детей домой.
В УМВД России по Брянской области ситуацию пока прокомментировать отказались.
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ИСТОЧНИК KP.RU