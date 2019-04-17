На улице Литейной в Брянске столкнулись легковушка и мотоцикл
По предварительной информации, автомобилист не уступил дорогу
Пострадавшего мотоциклиста госпитализировали. Фото: УГИБДД по Брянской области
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В Брянске на улице Литейной во вторник, 16 апреля, произошло ДТП. Около 13.20 здесь столкнулись легковой автомобиль и мотоцикл.
- 63-летний водитель за рулем "Мазды -3" при выезде с прилегающей территории не уступил дорогу мотоциклу "Ямаха", - говорят в УГИБДД по Брянской области. - В ДТП 55-летний водитель двухколесного транспорта получил сотрясение мозга, травму головы, перелом ноги. Пострадавшего госпитализировали.
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ИСТОЧНИК KP.RU