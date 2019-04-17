На улице Литейной в Брянске столкнулись легковушка и мотоцикл

СЕГОДНЯ 13:56 2019-04-17T13:56:37+03:00

По предварительной информации, автомобилист не уступил дорогу

Изменить размер текста: A A

В Брянске на улице Литейной во вторник, 16 апреля, произошло ДТП. Около 13.20 здесь столкнулись легковой автомобиль и мотоцикл.

- 63-летний водитель за рулем "Мазды -3" при выезде с прилегающей территории не уступил дорогу мотоциклу "Ямаха", - говорят в УГИБДД по Брянской области. - В ДТП 55-летний водитель двухколесного транспорта получил сотрясение мозга, травму головы, перелом ноги. Пострадавшего госпитализировали.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU