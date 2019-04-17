В брянском сквере Карла Маркса из трех аварийных деревьев спилят только одно

СЕГОДНЯ 13:38 2019-04-17T13:38:07+03:00

Деревья обследовали с помощью специальных приборов ученые из БГИТУ. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

Ученые заявили, что клен и дуб можно спасти

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В Брянске 17 апреля в сквере имени Карла Маркса ученые обследовали аварийные деревья. Во время первой проверки такими были признаны 15, напомнили в пресс-службе Брянской городской администрации.

Тогда приняли решение девять деревьев убрать точно, а три - обследовать с помощью специальных приборов.

Специалисты из БГИТУ пришли к выводу, что ясень уберут точно. Клену обрежут сучья, сгнившие внутри. Дуб признан учеными ослабленным, но подлежащим лечению.

К слову, диагностика показала возраст дерева - ему около 150 лет. Ученые отметили, что после лечения дуб сможет прожить еще около 30 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU