В брянском сквере Карла Маркса из трех аварийных деревьев спилят только одно
В Брянске 17 апреля в сквере имени Карла Маркса ученые обследовали аварийные деревья. Во время первой проверки такими были признаны 15, напомнили в пресс-службе Брянской городской администрации.
Тогда приняли решение девять деревьев убрать точно, а три - обследовать с помощью специальных приборов.
Специалисты из БГИТУ пришли к выводу, что ясень уберут точно. Клену обрежут сучья, сгнившие внутри. Дуб признан учеными ослабленным, но подлежащим лечению.
К слову, диагностика показала возраст дерева - ему около 150 лет. Ученые отметили, что после лечения дуб сможет прожить еще около 30 лет.
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ИСТОЧНИК KP.RU