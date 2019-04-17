В Брянске задержали бездомного извращенца, напавшего на прохожую
Злоумышленника поймали двое студентов
В суд подали ходатайство об аресте подозреваемого. Ему грозит до шести лет колонии.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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Вечером 15 апреля в Брянске на улице Бежицкой 25-летний бездомный напал на прохожую. На женщиной он "совершил насильственные действия сексуального характера".
Крики пострадавшей услышали двое студентов. Ребята задержали злоумышленника и передали его правоохранителям.
- По факту происшествия следователи завели уголовное дело, - говорят в пресс-службе СУ СКР по Брянской области. - В суд подали ходатайство об аресте подозреваемого. Ему грозит до шести лет колонии.
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ИСТОЧНИК KP.RU