2019-04-17T13:22:06+03:00
Происшествия

В Брянске задержали бездомного извращенца, напавшего на прохожую

Злоумышленника поймали двое студентов
Мария Дедкова
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В суд подали ходатайство об аресте подозреваемого. Ему грозит до шести лет колонии.В суд подали ходатайство об аресте подозреваемого. Ему грозит до шести лет колонии.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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Вечером 15 апреля в Брянске на улице Бежицкой 25-летний бездомный напал на прохожую. На женщиной он "совершил насильственные действия сексуального характера".

Крики пострадавшей услышали двое студентов. Ребята задержали злоумышленника и передали его правоохранителям.

- По факту происшествия следователи завели уголовное дело, - говорят в пресс-службе СУ СКР по Брянской области. - В суд подали ходатайство об аресте подозреваемого. Ему грозит до шести лет колонии.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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