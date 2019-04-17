2019-04-17T11:58:24+03:00
Общество

На улице Сахарова в Брянске появятся светофоры с кнопкой

Их установят на нерегулируемых пешеходных переходах
Марина АНТОНОВА
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Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.
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На улице Сахарова в Бежицком районе Брянска появятся светофора с кнопками. Их установят на нерегулируемых пешеходных переходах.

Дорогу последний раз капитально ремонтировали больше 10 лет назад. В этом году работы пройдут на участке 2,3 километра площадью больше 20 тысяч квадратных метров. На улице уложат новый асфальт. Светильники заменят на светодиодные, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Сейчас проходят торги, на которых определят подрядчика для выполнения работ.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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