На улице Сахарова в Брянске появятся светофоры с кнопкой
Их установят на нерегулируемых пешеходных переходах
Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.
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На улице Сахарова в Бежицком районе Брянска появятся светофора с кнопками. Их установят на нерегулируемых пешеходных переходах.
Дорогу последний раз капитально ремонтировали больше 10 лет назад. В этом году работы пройдут на участке 2,3 километра площадью больше 20 тысяч квадратных метров. На улице уложат новый асфальт. Светильники заменят на светодиодные, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.
Сейчас проходят торги, на которых определят подрядчика для выполнения работ.
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ИСТОЧНИК KP.RU