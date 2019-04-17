2019-04-17T11:45:37+03:00
Общество

В Погарской больнице открыли кабинет компьютерной томографии

На оборудование потратили 28 миллионов рублей
Марина АНТОНОВА
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Фото: пресс-служба правительства Брянской области.Фото: пресс-служба правительства Брянской области.
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В Погарской центральной районной больнице открыли кабинет компьютерной томографии. На оборудование потратили 28 миллионов рублей, сообщают в пресс-службе правительства Брянской области.

Деньги на ремонт и переоборудование помещения, а это два миллиона рублей, выделили из областного бюджета. На них строители установили специальные панели защиты от излучения и систему вентиляции.

Кабинет будет работать не только по будням, но и в выходные и праздничные дни. На обследование планируют направлять пациентов не только в плановом порядке, но и в экстренном. Томограф будет работать круглосуточно. И обслуживать жителей Погарского, Стародубского и Трубчевского районов.

Обследование на аппарате уже прошли 100 пациентов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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