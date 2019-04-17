В Дубровском районе 16-летний подросток на иномарке врезался в дерево
В Дубровском районе 16-летний подросток на иномарке без прав врезался в дерево. Дорожно-транспортное происшествие случилось около пяти часов вечера во вторник, 16 апреля, на 1-м километре дороги Орел-Брянск-Смоленск-Серпеевский, сообщают в УГИБДД по Брянской области.
Подросток без водительских прав сел за руль «Ситроен Пикассо». Он двигался со стороны деревни Рябчи в сторону деревни Салынь. Парень не справился с управлением, машина съехала в кювет и врезалась в дерево. Водителя пришлось вырезать из искореженной машины, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области. У подростка диагностировали закрытый перелом правого бедра. Его госпитализировали.
Полицейские проводят проверку по факту ДТП.
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ИСТОЧНИК KP.RU