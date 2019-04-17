Юный брянский пловец вошел в состав сборной России

СЕГОДНЯ 08:50 2019-04-17T08:50:33+03:00

Илья Бородин будет участвовать в Первенстве Европы

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Юный брянский пловец Илья Бородин вошел в состав сборной России. 16-летний спортсмен будет участвовать в Первенстве Европы, которое пройдет в Казани.

Илья Бородин участвовал во взрослом чемпионате страны, сообщают в пресс-службе Центра спортивной подготовки сборных команд Брянской области. Соревнования завершились в Москве. Пловец стал восьмым на дистанции 200 метров комплексным плаванием и четвертым на дистанции 400 метров. В финал Илья вышел на втором месте. В сборную брянец попал по итогам этих соревнований.

Илья Бородин – мастер спорта, тренируется в Центре спортивной подготовки под руководством Марины Свистак.

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ИСТОЧНИК KP.RU