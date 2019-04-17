2019-04-17T08:50:33+03:00
Спорт

Юный брянский пловец вошел в состав сборной России

Илья Бородин будет участвовать в Первенстве Европы
Марина АНТОНОВА
Поделиться:
Фото: пресс-служба Центра подготовки сборных команд Брянской области.Фото: пресс-служба Центра подготовки сборных команд Брянской области.
Изменить размер текста:

Юный брянский пловец Илья Бородин вошел в состав сборной России. 16-летний спортсмен будет участвовать в Первенстве Европы, которое пройдет в Казани.

Илья Бородин участвовал во взрослом чемпионате страны, сообщают в пресс-службе Центра спортивной подготовки сборных команд Брянской области. Соревнования завершились в Москве. Пловец стал восьмым на дистанции 200 метров комплексным плаванием и четвертым на дистанции 400 метров. В финал Илья вышел на втором месте. В сборную брянец попал по итогам этих соревнований.

Илья Бородин – мастер спорта, тренируется в Центре спортивной подготовки под руководством Марины Свистак.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В брянском городе Сельцо эвакуировали две школы
На улице Литейной в Брянске столкнулись легковушка и мотоцикл
В брянском сквере Карла Маркса из трех аварийных деревьев спилят только одно
В Брянске задержали бездомного извращенца, напавшего на прохожую
На улице Сахарова в Брянске появятся светофоры с кнопкой
В Погарской больнице открыли кабинет компьютерной томографии
В Дубровском районе 16-летний подросток на иномарке врезался в дерево
В Брянске ушел из жизни директор фокинского «Жилкомсервиса» Сергей Коптев
Через Брянскую область не пропустили 20 тонн польских яблок, замаскированных под белорусские
Сергей Калашников: «Не голосовавшие за законопроект по гособоронзаказу поступили подловато»
В Брянске планируют благоустроить сквер на улице Советской
Борис Пайкин: Суверенный интернет посягает на свободу информации
Владислав Толкунов: «Расследование уголовного дела по брянской клинике «Медлайф» на стадии завершения»
Брянцев начали записывать в «Бессмертный полк»