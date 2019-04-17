2019-04-17T08:37:59+03:00
Общество

В Брянске ушел из жизни директор фокинского «Жилкомсервиса» Сергей Коптев

С ним просятся 17 апреля
Марина АНТОНОВА
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Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.
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В Брянске 15 апреля ушел из жизни директор МУП «Жилкомсервис» Фокинского района Сергей Коптев. Ему было 60 лет.

Сергей Николаевич большую часть трудовой деятельности проработал в Фокинском районе Брянска. Сначала был начальником ЖЭУ, потом директором муниципального предприятия. Должность руководителя занимал с 2005 года. Сергей Коптев удостоен звания «Почетный работник жилищно-коммунального хозяйства России».

Простятся с Сергеем Коптевым 17 апреля, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации. Церемония пройдет с 10.00 до 12.00 в ритуальном центре на проспекте Московском, 41-б.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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