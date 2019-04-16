Сергей Калашников: «Не голосовавшие за законопроект по гособоронзаказу поступили подловато»

СЕГОДНЯ 18:40 2019-04-16T18:40:37+03:00

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«За – 73, против – 0, воздержалось – 0, голосовало – 73. Решение не принято», - высветилось на мониторах Госдумы. Таков итог голосования по законопроекту, обеспечивающему бесперебойное выполнение государственного оборонного заказа. Важнейший документ, направленный на защиту от ареста Налоговой службой специальных банковских счетов оборонных предприятий, у которых по тем или иным причинам возникла задолженность по налогам, был заблокирован на пленарном заседании палаты 10 апреля. Законопроект, вносящий изменения в Налоговый кодекс, рассматривался в первом чтении. Он был инициирован руководителями оборонных предприятий Брянской области.

«Реализация положений законопроекта может привести к возникновению предпосылок для финансовых злоупотреблений и ослаблению налоговой дисциплины хозяйствующих субъектов», - говорится в заключении профильного думского Комитета по бюджету и налогам, родившемся из отрицательных отзывов правительства и Счетной палаты.

«Это намеренное угнетение оборонной промышленности финансовым блоком правительства, давшим отрицательное заключение на законопроект! Это предательство национальных интересов России! «Патриоты», как любят величать себя депутаты Госдумы, отказались поддержать законопроект, который обеспечивает обороноспособность Российской Федерации. Какие же они после этого патриоты, они – псевдопатриоты!» - заявил автор законопроекта сенатор от Брянской области Сергей Калашников журналистам по окончании заседания Госдумы.

«Причем, как видно, у них у всех, включая депутатов, чисто бухгалтерский подход, даже если приходится резать курицу, несущую золотые яйца. Да какая разница! Главное – собрать побольше налогов! – эмоционально заметил сенатор, подчеркнув, что со специальных банковских счетов оборонных предприятий налоги и так не берутся.

Безусловно, по его словам, на решение депутатов повлияли отрицательные заключения Счетной палаты во главе с Кудриным и финансового блока правительства. «Хотя, к чему привел страну этот финансовый блок, все видят», - подчеркнул Калашников.

Парламентарий также обратил внимание на «подловатость» со стороны неголосовавших депутатов. «Например, Единая Россия» при обсуждении официально заявила, что против проекта. Все единороссы были в зале: двое, надо отдать им должное, проголосовали даже за, а остальные-то вообще не приняли участия в голосовании! То есть вроде как во время голосования они не присутствовали. Но они были, это доказывает распечатка по голосованию! А «Справедливая Россия»… На словах поддерживала, а как дошло до дела – лишь 5 за, а 18 также не голосовали! Ну, здесь, в общем-то, ясно, «Справедливая Россия» спойлер «Единой России», - подчеркнул Калашников, отметив реальную поддержку фракций ЛДПР и КПРФ. «Они проголосовали, плюс 2 единоросса и плюс один внефракционный депутат – всего 73 человека», - сообщил сенатор.

Манкирование голосованием парламентарий объяснил нежеланием единороссов и справроссов «светиться». «Они же понимают, что в отношении закона были неправы, что такой закон нужен, поэтому чтобы себя обезопасить, чтобы избиратели не требовали с них ответа, почему голосовали против, они вообще не голосовали», - заключил Сергей Калашников.

ИСТОЧНИК KP.RU