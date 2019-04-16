В Брянске планируют благоустроить сквер на улице Советской
В Брянске планируют благоустроить сквер у дома №9 на улице Советской. Об этом попросила инициативная группа горожан, которая пришла на личный прием к председателю облдумы в понедельник, 15 апреля. Брянцам обещали помочь.
В этом месте напротив следственного изолятора установят памятник жертвам политических репрессий. Такое решение приняли городские депутаты. А пока на месте монумента находится памятный камень. Его установили еще в 2016 году. Возвести памятник планировали на спонсорские деньги.
В 40-е годы в Брянской области по политическим мотивам осудили больше 16 тысяч человек. Каждому четвертому из них вынесли смертный приговор.
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ИСТОЧНИК KP.RU