Борис Пайкин: Суверенный интернет посягает на свободу информации

СЕГОДНЯ 18:05 2019-04-16T18:05:37+03:00

Борис Пайкин: «Молодежь видит в этом посягательство на свою свободу».

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Против его принятия в таком виде выступал брянский парламентарий, руководитель регионального отделения ЛДПР Борис Пайкин. Такую позицию заняли более 60 парламентариев, в том числе фракция либерал-демократов, но парламентское большинство «Единой России» одобрило законопроект. Как по указке сверху, голосовали «за» и брянские единороссы Николай Валуев, Валентина Миронова и Валентин Суббот.

Таким образом они поддержали возможность отслеживать интернет-контент и блокировать доступ к нему. Такая функция возложена на Роскомнадзор. Против этого и выступал депутат Госдумы от Брянской области Борис Пайкин.

«Мы с коллегами по фракции ЛДПР в Госдуме не отрицали необходимости создания Россией собственных сервисов и структур в жизненно важных сферах, как это было, например, с платежной системой МИР, - прокомментировал Борис Романович. – Вместе с тем, мы не поддержали наделение Роскмонадзора новыми полномочиями по той причине, что наша молодежь видит в этом посягательство на свою свободу».

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ИСТОЧНИК KP.RU