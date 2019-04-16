Брянцев начали записывать в «Бессмертный полк»

СЕГОДНЯ 16:57 2019-04-16T17:00:00+03:00

Штаб будет работать в краеведческом музее каждый день с 10.00 до 19.00, кроме 28 апреля и 1, 2 и 7 мая. Фото: Марина АНТОНОВА

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С 15 апреля брянцы смогут записаться для участия в акции «Бессмертный полк». Штаб будет расположен в Брянском краеведческом музее. «Бессмертный полк» пройдет 9 мая в 13.00 по проспекту Ленина до Кургана Бессмертия. Участники соберутся с 12.00 на перекрестке проспекта с улицей Горького.

Анкету на участие в акции можно заполнить как в штабе, так и в электронном виде. В штабе собирают информацию об участниках «Бессмертного полка» и их воевавших родственниках и ветеранах, чтобы включить данные на общероссийский сайт акции.

В музее и библиотеках брянцам подскажут, где напечатать штендеры с фотографиями ветеранов.

Штаб будет работать в краеведческом музее каждый день с 10.00 до 19.00, кроме 28 апреля и 1, 2 и 7 мая.

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ИСТОЧНИК KP.RU