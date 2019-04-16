2019-04-16T16:38:45+03:00
Общество

В Брянской области на проведение ЕГЭ потратят 27,5 миллиона рублей

Чиновники заявили, что регион готов к проведению экзаменов
Мария Дедкова
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Деньги пойдут на обеспечение работы пунктов приема экзаменов.Деньги пойдут на обеспечение работы пунктов приема экзаменов.Фото: Иван ВИСЛОВ
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В Брянской области в этом году на проведение ЕГЭ потратят 27,5 миллиона. Эти деньги потратят на оплату труда работников в пунктах приемов экзаменов, членов предметных и конфликтной комиссий, техническую обработку материалов, канцтовары. А также оплату услуг по организации видеонаблюдения, приобретение программного обеспечения, компьютеров.

Чиновники заявили, что регион готов к проведению ЕГЭ.

Проверять работы будут 389 экспертов, что на 49 больше, чем в прошлом году. Следить за проведением экзаменов будут 877 общественных наблюдателей. Как и в прошлом году, во время экзаменов на ППЭ поприсутствуют представители общественной общероссийской организации «Российский союз молодежи», в прошлом году было аккредитовано 67 студентов, сообщает пресс-служба правительства Брянской области.

Сдавать экзамены в этом году будут 5876 ребят.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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