В Брянской области на проведение ЕГЭ потратят 27,5 миллиона рублей
В Брянской области в этом году на проведение ЕГЭ потратят 27,5 миллиона. Эти деньги потратят на оплату труда работников в пунктах приемов экзаменов, членов предметных и конфликтной комиссий, техническую обработку материалов, канцтовары. А также оплату услуг по организации видеонаблюдения, приобретение программного обеспечения, компьютеров.
Чиновники заявили, что регион готов к проведению ЕГЭ.
Проверять работы будут 389 экспертов, что на 49 больше, чем в прошлом году. Следить за проведением экзаменов будут 877 общественных наблюдателей. Как и в прошлом году, во время экзаменов на ППЭ поприсутствуют представители общественной общероссийской организации «Российский союз молодежи», в прошлом году было аккредитовано 67 студентов, сообщает пресс-служба правительства Брянской области.
Сдавать экзамены в этом году будут 5876 ребят.
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ИСТОЧНИК KP.RU