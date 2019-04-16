В Фокино нашли тело 12-летнего мальчика
Признаков насильственной смерти на теле ребенка не обнаружили
Тело школьника нашли в сарае.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В понедельник,15 апреля в городе Фокино, что в Дятьковском районе произошла трагедия. В одном из сараев нашли тело 12-летнего мальчика. Следов насильственной смерти эксперты не обнаружили.
Как стало известно корреспонденту "Комсомольской правды" в Брянске", по факту случившегося следователи завели уголовное дело. Проводится проверка.
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ИСТОЧНИК KP.RU