В Фокино нашли тело 12-летнего мальчика

СЕГОДНЯ 16:01 2019-04-16T16:01:36+03:00

Признаков насильственной смерти на теле ребенка не обнаружили

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В понедельник,15 апреля в городе Фокино, что в Дятьковском районе произошла трагедия. В одном из сараев нашли тело 12-летнего мальчика. Следов насильственной смерти эксперты не обнаружили.

Как стало известно корреспонденту "Комсомольской правды" в Брянске", по факту случившегося следователи завели уголовное дело. Проводится проверка.

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ИСТОЧНИК KP.RU